Fedez, con un vocal coach coi fiocchi e i rumors su una sua possibile paternità, e Marco Masini preparano il loro Sanremo da protagonisti

Il Festival della Canzone Italiana è in arrivo e i cantanti si stanno "allenando" alla grande

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Febbraio 2026
Fedez

e Masini sono impegnatissimi nella preparazione del loro Festival di Sanremo 2026. All’Ariston, da favoriti per il podio, i due pezzi da novanta della musica italiana interpreteranno il brano “Male necessario“. E il rapper di Rozzano, più concentrato che mai in questi giorni, sarà seguito per tutta la manifestazione da Luca Jurman, vocal coach e musicista: bravo e preparato, reso celebre nel ruolo di insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Ricordate? Visse da protagonista quattro anni tra i banchi di Amici, Jurman, poi decise di terminare il suo percorso nel programma.

I motivi delal sua uiscita di scena? Da ricercare in divergenze creative e professionali con il resto della troupe, con Luca Jurman, diventato un vero “picconatore” del sistema showbusiness italiano. Intanto sussurri, rumors, indiscrezioni e gossip, “parlano” della presunta gravidanza della stilista Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez.

