Emma Marrone posta una foto dallo studio di registrazione con Jvli: nuove canzoni e cose belle in arrivo

Emma nel cast di Taratata, l'incredibile show musicale di Paolo Bonolis

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Febbraio 2026
111
blank

“Ehi… Come state?
Sono passata per un saluto al volo.
Dietro il mio ‘silenzio’, si nasconde un grande lavoro, idee, canzoni, vita …
mi mancate, ma posso assicurarvi che passeremo molto tempo insieme, torneremo a scambiarci amore a profusione!!
È un periodo intenso, ma ho imparato che il tempo e l’attesa sono necessari.
Desidero essere sicura al 100%
Preferisco essere pronta per me e per voi, senza farmi sopraffare dalla ‘Fomo’.
La musica é e resterà sempre una traccia indelebile, non voglio fare scarabocchi.
Mi mancate molto pezzettini. Ma vi prometto cose belle.
Vi leggo, vi osservo, comportatevi bene, sempre!
A presto".

Così ha scritto via social Emma Marrone, dopo aver pubblicato una fotografia che la vede, impegnata, in sala di registrazione, col produttore, arrangiatore e compositore Jvli (Julien Boverod). A proposito: Venticinque anni dopo l'ultima puntata – andata in onda su Rai1 – torna sul piccolo schermo "Taratata", lo show musicale che vede protagonisti cantanti famosi, ospiti e incredibili duetti.

blank

Alla guida del format, che andrà in onda su Canale 5, ci sarà Paolo Bonolis che salirà sul palco allestito alla ChorusLife Arena di Bergamo per registrare lo show dal vivo, che andrà in onda dal 9 febbraio per due puntate in prima serata. E tra gli artisti protagonisti ci sarà pure Emma Marrone.

 

Stefano Mauri

