Chiara Ferragni: bella “Finestra nel Mondo” come testimonial, accetterà di essere protagonista di una docuserie?

Splende: più bella che mai, matura, consapevole, “leggera” ma impegnata, luminosa, Ambasciatrice del brand Guess, nuovamente in tutto il mondo, su tabelloni, copertine e vetrine Chiara Ferragni da Cremona.

Finalmente finito, l’incubo giudiziario in cui era piombata a dicembre 2023 per il caso Balocco, l’imprenditrice e influencer cremonese, oggi, meritatamente, vive una nuova primavera ed è ripartita, corteggiatissima da tv e piattaforme digitali.

E Netflix sembrerebbe vicina a concludere un accordo con lei per una docuserie sulla sua vita. E per Chiara Ferragni non sarebbe una novità portare sul piccolo schermo la sua vita privata. Ricordate? Nel 2021 insieme al suo ex marito, Fedez, era stata protagonista della serie di Amazon Prime Video “Ferragnez“, che raccontava la quotidianità della popolare coppia. E recnetmente, in un’intervista concessa alla stampa, la Ferragni si era espressa così: “Ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio. Da questi due anni mi abbiano fatto crescere come dieci anni ‘normali’. Adesso pian piano si torna, in modo diverso, e la comunicazione sarà comunque diversa. Voglio fare tutte le cose che siano molto più coerenti con me”.

Soprattutto per questo motivo, il sì a Netlfix, non è scontato. Mai dire mai, tuttavia.

Stefano Mauri