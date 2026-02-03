Emma Marrone torna sulla fine della sua storia con De Martino: “Avrei voluto si parlasse più della mia vittoria ad Amici che del gossip”

“Quella tossicità mi ha rallentato la carriera di quattro o cinque anni”

… Così, Emma Marrone, ha parlato dei pettegolezzi, arrivati dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino, l’ex fidanzato che all’epoca l’aveva lasciata per fidanzarsi con Belen Rodriguez. Già, nei giorni scorsi, Emma Marrone, ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, è tornata a parlare del suo ex.

E della loro turbolenta rottura, aggiungendo pensieri importanti: “Avrei voluto che si parlasse di me per il talento, per la vittoria ad Amici, e non per il gossip. Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni. Io e Stefano siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano esplodendo sotto i riflettori. La nostra storia è finita in maniera turbolenta, ma non è certo la prima storia che finisce per corna. E noi avevamo solo 20 anni. Oggi ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”.

