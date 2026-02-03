MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone torna sulla fine della sua storia con De Martino: “Avrei voluto si parlasse più della mia vittoria ad Amici che del gossip”

Ha ragione la cantautrice italiana: il pettegolezzo, passa sopra tutte le altre notizie

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Febbraio 2026
66
blank

“Quella tossicità mi ha rallentato la carriera di quattro o cinque anni”

… Così, Emma Marrone, ha parlato dei pettegolezzi, arrivati dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino, l’ex fidanzato che all’epoca l’aveva lasciata per fidanzarsi con Belen Rodriguez. Già, nei giorni scorsi, Emma Marrone, ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, è tornata a parlare del suo ex.

blank

E della loro turbolenta rottura, aggiungendo pensieri importanti: “Avrei voluto che si parlasse di me per il talento, per la vittoria ad Amici, e non per il gossip. Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni. Io e Stefano siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano esplodendo sotto i riflettori. La nostra storia è finita in maniera turbolenta, ma non è certo la prima storia che finisce per corna. E noi avevamo solo 20 anni. Oggi ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”.  

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
amici Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Febbraio 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie