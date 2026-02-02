Luciano Spalletti è unico, parole di Bremer e bomber McKennie. E la Juve vince e convince a Parma

La Juve quindi, come ha giustamente riportato la versione On Line di Tuttosport, vince e convince al Tardini contro il Parma. Già, i bianconeri, si sono imposti per 4-1 grazie alle reti di Bremer (doppietta), McKennie e David. In una serata praticamente perfetta, l’unica macchia è stato l’autogol di Cambiaso, che per un momento aveva riaperto una partita altrimenti dominata. Al termine dell’incontro l’allenatore della Vecchia Signora Luciano Spalletti è così intervenuto ai microfoni di Dazn: “I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli. Spesso vengono prodotti da situazioni statiche e non influenzanti. Il calcio si gioca sulle accelerazioni improvvise, sulle seconde palle e i duelli. Lì si entra nella partita vera e chi è più sveglio riesce a vincere la gara”.

Spalletti ha poi commentato le parole di Bremer e McKennie, che lo hanno definito unico: “Se hanno detto così fa piacere, per me diventa fondamentale il rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio e divertirsi. La qualità si è vista in campo oggi, non siamo stati mai scollegati. Ogni partita è una tappa che ci serve per portarci dietro delle cose”.

Stefano Mauri