Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Luciano Spalletti è unico, parole di Bremer e bomber McKennie. E la Juve vince e convince a Parma

I bianconeri ora giocano bene a calcio e sono belli da vedere

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Febbraio 2026
76
blank

La Juve quindi, come ha giustamente riportato la versione On Line di Tuttosport, vince e convince al Tardini contro il Parma. Già, i bianconeri,  si sono imposti per 4-1 grazie alle reti di Bremer (doppietta), McKennie e David. In una serata praticamente perfetta, l’unica macchia è stato l’autogol di Cambiaso, che per un momento aveva riaperto una partita altrimenti dominata. Al termine dell’incontro l’allenatore della Vecchia Signora Luciano Spalletti è così intervenuto ai microfoni di Dazn: “I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli. Spesso vengono prodotti da situazioni statiche e non influenzanti. Il calcio si gioca sulle accelerazioni improvvise, sulle seconde palle e i duelli. Lì si entra nella partita vera e chi è più sveglio riesce a vincere la gara”.

blank

Spalletti ha poi commentato le parole di Bremer e McKennie, che lo hanno definito unico: Se hanno detto così fa piacere, per me diventa fondamentale il rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio e divertirsi. La qualità si è vista in campo oggi, non siamo stati mai scollegati. Ogni partita è una tappa che ci serve per portarci dietro delle cose”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Juve Juventus Luciano Spalletti parma
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Febbraio 2026
76
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie