Emma Marrone ringrazia la mamma nel giorno del suo compleanno: “Sono quella che sono grazie a te”

ha celebrato, domenica 1 febbraio, il compleanno della mamma Maria, con cui condivide da sempre un rapporto speciale, reso ancora più intenso dopo la scomparsa del papà Rosario, morto nel 2022 dopo una battaglia contro la leucemia.
La cantante ha voluto rendere omaggio alla madre con un messaggio pubblicato sui social: “Buon compleanno mamma. Sei la mia icona. La più alta forma di ispirazione. La donna più incredibile che io abbia mai conosciuto. Sei la mia vita ti amo”. A modo suo quindi, Emma Marrone, rientrata da un breve viaggio, entusiasmante (“Madrid, mi hai rubato il cuore. Ci vediamo presto. Te lo prometto” ha scritto su un post) in compagnia di amici a Madrid, ha festeggiato sua madre e adesso è tornata a concentrarsi sulle nuove canzoni da preparare.
