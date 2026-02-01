Con la sua nuova campagna pubblicitaria da testimonial globale, Chiara Ferragni splende in tutto il mondo

Chiara Ferragni (si sta godendo l’inverno anche sciando con le sue sorelle e i veri amici) fa bene, anzi, benissimo a ricominciare da se stessa. Archiviata la questione giudiziaria la influencer ha un’unica priorità: riportare il suo business ai fasti di un tempo.

La campagna pubblicitaria internazionale per il brand Guess di cui è la nuova testimonial è solo l’inizio di un’operazione più articolata di rilancio della sua immagine come ha riportato il sito, molto informato sui fatti, Dagospia.



E Chiara Ferragni merita una ripartenza serena, anche se nessuno le farà sconti. E adesso che splende, in tutto il mondo, da meravigliosa testimonial del brand Guess, beh si merita un clamoroso Chapeau! E i suoi capelli, tornati al naturale, esaltano tutta la bellezza del suo essere bionda.

Stefano Mauri