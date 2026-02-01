Notizie flashSocial Starsocietà

Con la sua nuova campagna pubblicitaria da testimonial globale, Chiara Ferragni splende in tutto il mondo

E’ iniziata la nuova fase professionale per l’imprenditrice di Cremona

Chiara Ferragni (si sta godendo l’inverno anche sciando con le sue sorelle e i veri amici) fa bene, anzi, benissimo a ricominciare da se stessa. Archiviata la questione giudiziaria la influencer ha un’unica priorità: riportare il suo business ai fasti di un tempo.blank

La campagna pubblicitaria internazionale per il brand Guess di cui è la nuova testimonial è solo l’inizio di un’operazione più articolata di rilancio della sua immagine come ha riportato il sito, molto informato sui fatti, Dagospia.

E Chiara Ferragni merita una ripartenza serena, anche se nessuno le farà sconti. E adesso che splende, in tutto il mondo, da meravigliosa testimonial del brand Guess, beh si merita un clamoroso Chapeau! E i suoi capelli, tornati al naturale, esaltano tutta la bellezza del suo essere bionda.

