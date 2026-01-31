MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone rapina da Madrid e con la consueta ironia parla della passione per il tennis e Alcaraz

Chi sa ridere di se stessa e vive con autoironia ha una marcia in più

“Madrid, mi hai rubato il cuore. Ci vediamo presto. Te lo prometto”. Così ha postato via social Emma Marrone,  dopo aver passato una breve vacanza nella capitale della Spagna. A proposito, ospite da Victoria  Cabello, nel suo podcast “Fuori di Cabello”, Emma, ironica come sempre, tra i tanti concetti espressi si è concessa anche una parentesi più leggera e ironica, parlando di suggestioni sportive: “Bono Alcaraz, il tennista, bellezza un po’ zingara, io lo appiccicherei al muretto.
Ma mi piace anche il tennis. una canzone su di lui? Sarebbe a sfondo sensuale… quella tua racchetta fina alla Baglioni. Un mid tempo, niente esagerazioni”. Insomma, Emma Marrone non si tira indietro, con ironia e intelligenza, ridendoci sopra, su nessun argomento. E piace pure per questo suo aspetto”.

