Emma Marrone rapina da Madrid e con la consueta ironia parla della passione per il tennis e Alcaraz

“Madrid, mi hai rubato il cuore. Ci vediamo presto. Te lo prometto”. Così ha postato via social Emma Marrone, dopo aver passato una breve vacanza nella capitale della Spagna. A proposito, ospite da Victoria Cabello, nel suo podcast “Fuori di Cabello”, Emma, ironica come sempre, tra i tanti concetti espressi si è concessa anche una parentesi più leggera e ironica, parlando di suggestioni sportive: “Bono Alcaraz, il tennista, bellezza un po’ zingara, io lo appiccicherei al muretto.
Ma mi piace anche il tennis. una canzone su di lui? Sarebbe a sfondo sensuale… quella tua racchetta fina alla Baglioni. Un mid tempo, niente esagerazioni”. Insomma, Emma Marrone non si tira indietro, con ironia e intelligenza, ridendoci sopra, su nessun argomento. E piace pure per questo suo aspetto”.
Stefano Mauri