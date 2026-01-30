Notizie flashSocial Starsocietà

Più bella, rilanciata, “nuova” e serena che mai, Chiara Ferragni accende le città anche dai manifesti… da testimonial

E via social, l'imprenditrice di Cremona ha postato pure un video dei suoi allenamenti tonici per mantenersi in forma

Rilanciata, bella, serena, luminosa, matura, “nuova”, Chiara Ferragni, in questi giorni, è tornata ad essere più attiva e presente sui social, condividendo con i fan momenti delle sue giornate, i nuovi progetti e ovviamente, come sempre, i suoi amati look.

Nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha sorpreso tutti con un look diverso dal solito, molto elegante e raffinato, ma al tempo stesso grintoso e femminile, che risalta la sua bellezza naturale. Chiara ha infatti optato per un make up diverso da come siamo abituati a vederla di solito, con uno smokey eyes sugli occhi che evidenziano il suo bellissimo azzurro e labbra nude. Un make up nuovo e diverso per iniziare alla grande questo nuovo capitolo della sua vita!

Via Instagram ha inoltre postato un video mentre è impegnata ad allenarsi e, fotografie, dei manifesti che la vedono, meravigliosa protagonista della campagna pubblicitaria Guess. A modo suo poi,  Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha acceso la Paris Fashion Week.

