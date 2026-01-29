Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Monaco e Juventus: (stanche ?) giocano poco e non vanno oltre lo 0 a 0. Luciano Spalletti: “Bravi a fare blocco”

I bianconeri comunque approdano agli spareggi per gli Ottavi di Champions League

Monaco – Juventus? Poteva essere la partita di Paul Pogba, ma il centrocampista: ex Juve, ora in forza al club monegasco, in campo non si è visto. E sul rettangolo verde si è vista pochissimo pure la Vecchia Signora, fermata sullo 0 a 0 dai padroni di casa.

Già, Nessun gol e poche emozioni allo stadio Louis II, coi bianconeri: non belli per l’occasione, comunque qualificati ai playoff della Champions League.

Questo il commento di mister Luciano Spalletti, a fine gara a Sky Sport: “C’era soprattutto un po’ di fatica accumulata, passano pochi giorni: le sostituzioni erano in funzione di dare brillantezza, dare una chance a chi gioca meno per dare ritmo. Non c’è riuscito fare come fatto negli ultimi periodi, ma davanti avevamo una squadra che quando riconquistava palla ti portava a fare corse di 100 metri, hanno velocità e fisicità. Non siamo stati bravi nel fare blocco squadra abbastanza compatto, perché loro ti portano a correre e a ribaltare di continuo il campo da gioco”.

 

Stefano Mauri 

