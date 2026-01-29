MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone, sempre più vera: “Sono un animale da palcoscenico. Dovrei tirarmela di più? Non so come si fa”

La cantautrice dalla voce che graffia e segna si è confessata, con Victoria Cabello

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Gennaio 2026
Emma Marrone

, come hanno scritto su Leggo, si è raccontata senza maschere nel podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello.

Ne è uscito un ritratto autentico, ironico, vero. Eccone  alcuni passaggi: “Dovrei tirarmela di più, ma non so come si fa. Se oggi sono una donna equilibrata lo devo a mia mamma”. Poteva mancare un passaggio dedicato al suo ex fidanzato Stefano De Martino? Assolutamente no: È stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere, siamo amici, ma non ci tornerei insieme, assolutamente no. Sono un animale da palcoscenico”.

Già Emma Marrone sta bene sul palco, a cantare e ad emozionare, emozionandosi.

 

