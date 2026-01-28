MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Belen Rodriguez al Festival di Sanremo col cantante, in gara, Samurai Jay

La showgirl torna all'Ariston e avrà una parte in un brano sanremese. Nel 2010 cantò con Toto Cutugno

28 Gennaio 2026
Belen Rodriguez foto da Instagram

Ci siamo quasi, manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2026: dal 24 al 28 febbraio e, giorno dopo giorno, arrivano sussurri sui personaggi noti che per l’occasione saliranno sul palco dell’Ariston. Ricordate quando lo scorso dicembre il giornalista Luca Donadoni aveva anticipato la partecipazione di Belen Rodriguez al Festival con queste parole: “La canzone di Samurai Jay è molto ritmata, poi però nel bel mezzo del brano spunterà lei che dirà qualcosa come ‘hey chico, vai più lento’ e a quel punto il pezzo da molto ritmato, inizierà ad andare un po’ più lento, quindi scandisce il ritmo del brano.

Diciamo che è un featuring tra i due artisti? Ebbene, è arrivata la conferma ufficiale nei giorni scorsi: Belen Rodriguez avrà una parte nel brano di Jay. Ecco il giudizio, del brano, dopo l’ascolto esclusivo dei brani sanremesi da parte dei giornalisti, del magazine Amica: “Dopo la prima all’Ariston, il pezzo dalle sonorità rap, latine ed elettroniche, finirà dritto dritto nella playlist dei più giovani. ‘Come un’ossessione stanotte ritorni qui, al centro delle mie fantasie’. Sul palco, con il napoletano Gennaro Amatore – nome all’anagrafe del rapper classe 1998 – ci sarà per declamare una frase anche Belen Rodriguez“.

Nel 2010, Belen, nelle vesti di cantante si esibì, con Toto Cutugno (manca un sacco il cantautore scomparso nell’estate 2023) nella canzone “Areoplani”.

 

