Daniele De Rossi, catturato da Genova. E il “Derossismo” ha conquistato e acceso il Genoa

Il bravo trainer romano conosce il calcio e lo vive e interpreta con passione

Da quando mister Daniele De Rossi (conosce la materia e vive il football con passione e pathos) allena il Genoa, beh il team rossoblù ha svoltato e, soprattutto, aldilà dei risultati, comunque arrivati, quando scende in campo lo fa col piglio di chi vuole imporre idee, stile, passione, grinta e ritmo con la fame negli occhi e il cuore acceso. Non a caso, qualcuno, dopo la bellissima, sanguigna, in rimonta, vittoria col Bologna per 3 reti a 2, inizia a parlare di “Derossismo”.

E questo, nel merito, raccolto dal sito pianetagenoa1893, è il parere del trainer rossoblù: “Derossismo? Mi fanno sorridere queste cose. Se Derossismo significa far tirare sotto l’incrocio mi studierò (ride, ndr). Chi fa la differenza sono i giocatori. Facciamo questo lavoro per le emozioni e per le ambizioni. A me piacciono entrambe le cose. Sono emozioni incredibili. Vivo questo sport per queste emozioni. Oggi è bellissimo per noi e bruttissimo per il Bologna. A volte abbiamo buttato giù bocconi amari. Questo posto mi ha catturato, la partita era importante. Il secondo tempo è tra le più grandi emozioni della mia vita”. Ebbene, se Genova va conquistato De Rossi, dal canto suo, il tecnico romano sembra davvero il trainer ideale, ispirato, stimolato e giusto, per il Vecchio Grifone, no?

