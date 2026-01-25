La Juve batte bene il Napoli e Luciano Spalletti elogia David: “Calciatore forte stasera ha strappato spazi”

Ha scritto bene la versione On Line di Tuttosport: grande vittoria per la Juventus, che grazie alle reti di David, Yildiz e Kostic ha battuto 3-0 il Napoli. Prestazione di livello della formazione bianconera, che è sembrata sempre in controllo della partita. Al termine dell’incontro l’allenatore Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Le vittorie sono tutte importanti e valgono sempre tre punti. Una vittoria importante per quel che è la consapevolezza delle cose che facciamo e dei calciatori che possono esprimere un calcio di livello.



È la tua consapevolezza che ti pone nella dimensione di quello che vorresti essere e vuoi raggiungere. David ? E’ riuscito a segnare un altro gol e’ un calciatore forte e stasera ci ha fatto vedere di reggere botta a un duello. L’ha vinto, non ci sono spazi liberi da attaccare ma da strappare agli avversari e lui ha strappato questo spazio a palla contesa. Non ci sono tempi di gioco ma istanti. O ci metti tutta la tua attenzione sennò rincorri il pallone perché è segno che non l’hai previsto. Ha fatto un gol da attaccante vero, di razza perché ha conteso una palla lì mettendo nelle condizioni il difensore di far fallo”.

Stefano Mauri