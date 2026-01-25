Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La Juve batte bene il Napoli e Luciano Spalletti elogia David: “Calciatore forte stasera ha strappato spazi”

Bella vittoria dei bianconeri contro un Napule ridimensionato dai troppi infortuni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Gennaio 2026
Ha scritto bene la versione On Line di Tuttosport: grande vittoria per la Juventus, che grazie alle reti di David, Yildiz e Kostic ha battuto 3-0 il Napoli. Prestazione di livello della formazione bianconera, che è sembrata sempre in controllo della partita. Al termine dell’incontro l’allenatore Luciano Spalletti è  intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Le vittorie sono tutte importanti e valgono sempre tre punti. Una vittoria importante per quel che è la consapevolezza delle cose che facciamo e dei calciatori che possono esprimere un calcio di livello.
È la tua consapevolezza che ti pone nella dimensione di quello che vorresti essere e vuoi raggiungere. David ? E’ riuscito a segnare un altro gol e’ un calciatore forte e stasera ci ha fatto vedere di reggere botta a un duello. L’ha vinto, non ci sono spazi liberi da attaccare ma da strappare agli avversari e lui ha strappato questo spazio a palla contesa. Non ci sono tempi di gioco ma istanti. O ci metti tutta la tua attenzione sennò rincorri il pallone perché è segno che non l’hai previsto. Ha fatto un gol da attaccante vero, di razza perché ha conteso una palla lì mettendo nelle condizioni il difensore di far fallo”.

Stefano Mauri

