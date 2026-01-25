Notizie flashSocial Starsocietà

Chiara Ferragni: consapevole e più matura e’ già ripartita, e crede ancora nei social

L’imprenditrice di Cremona negli ultimi due anni ha perso 3,4 milioni di euro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Gennaio 2026
“Credo ancora nei social, sono democratici, se hai qualcosa da dire ti danno la platea”. Così, ripresa anche dall’Ansa, ha parlato Chiara Ferragni, che, intervistata da Milano Finanza ha precisato: “La moda? È cambiata, ma dipende ancora dagli influencer. Oggi sarebbe possibile avere un fenomeno come  Chiara Ferragni partendo da zero? Sì, certamente. I social sono molto democratici, quindi se hai qualcosa da dire di interessante puoi trovare la tua community.
Questi due anni mi hanno fatto crescere come dieci anni ‘normali’, quindi mi sento molto più matura e magari anche un po’ più disillusa rispetto al passato, sotto tanti punti di vista”. Chiara Ferragni in questi ultimi 24 mesi ha perso 3,4 milioni di euro, si è vista rivoluzionare la vita e nessuno le ha fatto, le fa e le farà sconti, ma ha una voglia matta di ripartire. O meglio, a modo suo e’ già ripartita.

Stefano Mauri

Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
