Chiara Ferragni: consapevole e più matura e’ già ripartita, e crede ancora nei social

“Credo ancora nei social, sono democratici, se hai qualcosa da dire ti danno la platea”. Così, ripresa anche dall’Ansa, ha parlato Chiara Ferragni, che, intervistata da Milano Finanza ha precisato: “La moda? È cambiata, ma dipende ancora dagli influencer. Oggi sarebbe possibile avere un fenomeno come Chiara Ferragni partendo da zero? Sì, certamente. I social sono molto democratici, quindi se hai qualcosa da dire di interessante puoi trovare la tua community.



Questi due anni mi hanno fatto crescere come dieci anni ‘normali’, quindi mi sento molto più matura e magari anche un po’ più disillusa rispetto al passato, sotto tanti punti di vista”. Chiara Ferragni in questi ultimi 24 mesi ha perso 3,4 milioni di euro, si è vista rivoluzionare la vita e nessuno le ha fatto, le fa e le farà sconti, ma ha una voglia matta di ripartire. O meglio, a modo suo e’ già ripartita.

Stefano Mauri