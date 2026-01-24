Bar SportMusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone, in fase creativa, non vede l’ora di farci conoscere le sue nuove canzoni

L’artista sta lavorando al suo nuovo progetto musicale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Gennaio 2026
67
blank

Via Instagram (dov’è seguita da 6,6 milioni di follower) venerdì 23 gennaio Emma Marrone ha scritto: “Metto foto a casa ma in realtà mi divora la voglia di raccontarvi tutto”. blank

Tutto cosa? Lo spiega, scrivendo, ancora lei: “Le canzoni nuove. In questo periodo sto cercando mille fonti d’ispirazione per tornare da voi e portarvi tutto l’amore che posso”. Infine Emma Marrone conclude: “Ci vediamo in tour. Vi aspetto. Aspettatemi”. Sì’, la  cantautrice salentina sta tornando con nuova musica.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Gennaio 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie