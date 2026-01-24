Emma Marrone, in fase creativa, non vede l’ora di farci conoscere le sue nuove canzoni

Via Instagram (dov’è seguita da 6,6 milioni di follower) venerdì 23 gennaio Emma Marrone ha scritto: “Metto foto a casa ma in realtà mi divora la voglia di raccontarvi tutto”.
Tutto cosa? Lo spiega, scrivendo, ancora lei: “Le canzoni nuove. In questo periodo sto cercando mille fonti d’ispirazione per tornare da voi e portarvi tutto l’amore che posso”. Infine Emma Marrone conclude: “Ci vediamo in tour. Vi aspetto. Aspettatemi”. Sì’, la cantautrice salentina sta tornando con nuova musica.
Stefano Mauri
