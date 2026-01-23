MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni riparte alla grande: “Grazie a Guess per aver creduto in me in un periodo complesso”

L'imprenditrice di Cremona è ripartita più bella, consapevole, ispirata e carica che mai

23 Gennaio 2026
“Sono profondamente grata a Guess per aver creduto in me in un periodo così complesso e per avermi dato questa meravigliosa opportunità di ricominciare professionalmente”. blank

Così ha postato via social Chiara Ferragni, testimonial del brand Guess, a proposito: auguri per i 45 anni di storia creativa, della collezione estiva 2026, per ringraziare Guess per la bella sinergia instaurata. Una collaborazione decisa e concretizzata ancor prima della chiusura del processo, e sembrerebbe nascere dal profondo e storico legame tra lo stilista Marciano e Ferragni come ha scritto il Corriere della Sera nei giorni scorsi.

Ricordate? Nel 2013 ancora ai tempi di The Blonde Salad (la community lanciata nel 2009 dall’imprenditrice di Cremona), una ventiduenne Chiara diventava la protagonista della Holiday Campaign del marchio. I video di allora la vedono esplosiva mentre cambia look sul ritmo di Waves della band british Blondfire. Quindi Chiara Ferragni riparte da e con questa campagna legata a una maison di moda internazionale, buona ripartenza.

 

Stefano Mauri

 

