Sarah Toscano è anche un’attrice che sa emozionare: con la musica e con le parole

La giovane cantautrice lombarda ha iniziato alla grande il suo 2026

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Gennaio 2026
Sarah Toscano, dopo Sanremo 2025 sta vivendo un momento d’oro, successo consacrato dal brano “Amarcord” portato sul palco dell’Ariston l’anno scorso e consacrato dall’affetto di un pubblico sempre più in visibilio per la giovane cantante nata artisticamente ad Amici. blank

Giovane, ma artista completa, Sarah Toscano è diventata pure attrice e ha caratterizzato la sua prima avventura cinematografica accanto a Serena Rossi, punta di diamante del nostro cinema e tv: insieme hanno lavorato sul set torinese di Non abbiamo bisogno di parole, remake della commedia francese La Famiglia Bélier. Diretto da Luca Ribuoli (Miss Fallaci, Call My Agent), il film racconta una storia di famiglia commovente e delicata in cui la Toscano avrà un ruolo di rilievo, anche dal punto di vista canoro (arriverà prossimamente su Netflix).

Tag
Non abbiamo bisogno di parole Sarah Toscano
