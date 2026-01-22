Emma Marrone in sala di registrazione. In arrivo una nuova canzone

Dopo aver acceso, a modo suo, la puntata di “C’è posta per te”, dello scorso 17 gennaio,Emma Marrone è tornata in sala di registrazione per registrare una nuova canzone.
Dopo l’uscita, lo scorso mese di ottobre, del bellissimo brano “Brutta Storia” e, soprattutto, dopo il ritorno in auge, alla grandissima, del suo pezzone “L’amore non mi basta”, Emma Marrone è pronta con brani nuovi per caratterizzare, in musica questo 2026 da poco iniziato. Ah … i biglietti per il tour estivo della cantautrice dalla vice che graffia, sui canali digitali di riferimento, sono sempre in vendita.
Stefano Mauri
