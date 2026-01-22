MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone in sala di registrazione. In arrivo una nuova canzone

I biglietti per il tour estivo della cantautrice dalla voce che emoziona sono in vendita

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Gennaio 2026
Dopo aver acceso, a modo suo, la puntata di “C’è posta per te”, dello scorso 17 gennaio,Emma Marrone è tornata in sala di registrazione per registrare una nuova canzone.

Dopo l’uscita, lo scorso mese di ottobre, del bellissimo brano “Brutta Storia” e, soprattutto, dopo il ritorno in auge, alla grandissima, del suo pezzone “L’amore non mi basta”, Emma Marrone è pronta con brani nuovi per caratterizzare, in musica questo 2026 da poco iniziato. Ah … i biglietti per il tour estivo della cantautrice dalla vice che graffia, sui canali digitali di riferimento, sono sempre in vendita.

 

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
