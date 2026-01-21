La Juve di Luciano Spalletti da’ una bella “Spallettata” alla Champions e approda ai playoff

Allora, dietro le quinte, la Juve ha recentemente avviato contatti con CrystalPalace, Atalanta e Celta Vigo per provare a tesserare Mateta, Maldini e Mingueza. Ma le trattative si annunciano complicate.
Sul campo, a Torino, il match di Champions League col Benfica di mister Mourinho è finito con la vittoria dei bianconeri per 2 reti a 0, grazie ai gol di Thuram e McKennie. E così, il team allenato da Luciano Spalletti, con una bella “Spallettata”… è ai playoff della massima competizione europea.
Stefano Mauri
