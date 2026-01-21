Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La Juve di Luciano Spalletti da’ una bella “Spallettata” alla Champions e approda ai playoff

La Juventus batte per 2 reti a 0 il Benfica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Gennaio 2026
Allora, dietro le quinte, la Juve ha recentemente avviato contatti con CrystalPalace, Atalanta e Celta Vigo per provare a tesserare Mateta, Maldini e Mingueza. Ma le trattative si annunciano complicate.
Sul campo, a Torino, il match di Champions League col Benfica di mister Mourinho è finito con la vittoria dei bianconeri per 2 reti a 0, grazie ai gol di Thuram e McKennie. E così, il team allenato da Luciano Spalletti, con una bella “Spallettata”…  è ai playoff della massima competizione europea.

Tag
Juve Juventus Luciano Spalletti
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
