Elisabetta Canalis? Bellissima, magica, in gambissima, brava e da conduzione del Festival di Sanremo

“Se fosse successo quando avevo 13 anni, sarei morta”.

Così, nei primi giorni del 2026, ha confessato una famosa showgirl italiana, a testimonianza del suo passato di giovane fan del re del pop latino, dopo aver incontrato, negli USA, il cantate Ricky Martin.

E come ha riportato, tempo fa la versione On Line della Gazzetta dello Sport, l’incontro è andato bene, come si vede dalle storie, pubblicate via social. Ah … stiamo parlando della bellissima, bravissima, magica, in formissima (e in gambissima) Elisabetta Canalis, showgirl ed ex Velina, fidanzata con Alvise Rigo.

E da quando si è innamorata nuovamente, beh, fateci caso, guardate le ultime immagine postate, dalla diretta interessata via Instagram: Elisabetta Canalis, sì è ancora più incantevole, consapevole della sua bellezza straordinaria e, senza dubbio, merita un bel programma televisivo da condurre.

E tanto per iniziare, al Festival di Sanremo che verrà, co conduttrice di una serata con Carlo Conti, la Eli porterebbe fascino, magia e pathos, a modo suo, sul palco dell’Ariston.

Stefano Mauri