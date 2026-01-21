MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Elisabetta Canalis? Bellissima, magica, in gambissima, brava e da conduzione del Festival di Sanremo

Via social, la showgirl italiana: in formissima, incanta e non stanca con le sue fotografie incantevoli

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Gennaio 2026
85
“Se fosse successo quando avevo 13 anni, sarei morta”.

Così, nei primi giorni del 2026, ha confessato una famosa showgirl italiana, a testimonianza del suo passato di giovane fan del re del pop latino, dopo aver incontrato, negli USA, il cantate Ricky Martin.

E come ha riportato, tempo fa la versione On Line della Gazzetta dello Sport, l’incontro è andato bene, come si vede dalle storie, pubblicate via social. Ah … stiamo parlando della bellissima, bravissima, magica, in formissima (e in gambissima) Elisabetta Canalis, showgirl ed ex Velina, fidanzata con Alvise Rigo.

 

blankE da quando si è innamorata nuovamente, beh, fateci caso, guardate le ultime immagine postate, dalla diretta interessata via Instagram: Elisabetta Canalis, sì è ancora più incantevole, consapevole della sua bellezza straordinaria e, senza dubbio, merita un bel programma televisivo da condurre.

E tanto per iniziare, al Festival di Sanremo che verrà, co conduttrice di una serata con Carlo Conti, la Eli porterebbe fascino, magia e pathos, a modo suo, sul palco dell’Ariston.

Stefano Mauri

 

Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
