Chiara Ferragni, alla grandissima e determinata, torna testimonial globale di un brand di moda

L’imprenditrice e influencer cremonese Chiara Ferragni è protagonista di un importante collaborazione nella moda e sarà il nuovo volto della campagna pubblicitaria globale per la primavera/estate 2026 di Guess, scattata dai Morelli Brothers.

“Fin dall’inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess” – Così ha spiegato Paul Marciano, co-fondatore e chief creative officer di Guess – che conclude: “Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione”.

Quindi è proprio il caso di dire: bentornata in sella, Chiara Ferragni.

Stefano Mauri