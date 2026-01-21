Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Cara Juve, mister Luciano Spalletti (bello il suo ricordo di Gianluca Vialli) è l’allenatore che può farti crescere. Merita un contratto lungo

Il trainer toscano è al posto giusto, nel momento giusto

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Gennaio 2026
Luciano Spalletti

, tecnico della Juventus, è stato uno dei protagonisti nella serata dedicata a Gianluca Vialli. A margine dell’evento al Teatro Regio di Torino “My name is Luca. Ballata per Vialli” l’allenatore bianconero è tornato indietro nel tempo, rievocando momenti della loro conoscenza con aneddoti, curiosità e la solita ironia che lo contraddistingue: “Ho incontrato Luca quando giocavo in C2 all’Entella, e a quei tempi le squadre di Serie A venivano a fare amichevoli. Io ero quello un po’ più in vista della mia squadra, la mettevo sulla forza. Lui era con la Samp, e a un certo punto mi arriva un tiro addosso, mi butta a terra, torna col mezzo sorriso e mi fa ‘Può succedere’. Poi gli anni successivi mi ha riconosciuto, è stata una bella amicizia.

gianluca vialli

Cercavo di fare duelli con quelli più grossi per sentirmi più forte anche io. Ho avuto la fortuna di vivere in posti dove lui è passato, ci sono tracce di Gianluca ovunque: sul campo ci segni evidenti, frasi sui muri e frasi che lui ha detto anche a me. Una volta l’ho incontrato, c’era questo trascorso di amichevoli giocate contro, si ricordava di tutto. Mi ha chiesto ‘Come va?’. Prima che finissi di rispondere mi ha detto ‘Tu hai le soluzioni per far fronte a tutte le cose che ti mettono con le spalle al muro’.

gianluca vialli

Da lì si è capita la grandezza, non voleva vedermi nei panni di quello debole, mi ha rassicurato“. Bravo, esperto, carismatico a modo suo, diretto, appassionato, dentro la parte, ispirato: queste e tante altre cose è mister Luciano Spalletti, tecnico da Juve e che il club bianconero, per tornare ad alti livelli, dovrebbe, al più presto blindare con un contratto di prospettiva, no?

 

Stefano Mauri

gianluca vialli Juve Juventus Luciano Spalletti
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
