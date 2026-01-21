Cara Juve, mister Luciano Spalletti (bello il suo ricordo di Gianluca Vialli) è l’allenatore che può farti crescere. Merita un contratto lungo

Luciano Spalletti

, tecnico della Juventus, è stato uno dei protagonisti nella serata dedicata a Gianluca Vialli. A margine dell’evento al Teatro Regio di Torino “My name is Luca. Ballata per Vialli” l’allenatore bianconero è tornato indietro nel tempo, rievocando momenti della loro conoscenza con aneddoti, curiosità e la solita ironia che lo contraddistingue: “Ho incontrato Luca quando giocavo in C2 all’Entella, e a quei tempi le squadre di Serie A venivano a fare amichevoli. Io ero quello un po’ più in vista della mia squadra, la mettevo sulla forza. Lui era con la Samp, e a un certo punto mi arriva un tiro addosso, mi butta a terra, torna col mezzo sorriso e mi fa ‘Può succedere’. Poi gli anni successivi mi ha riconosciuto, è stata una bella amicizia.

Cercavo di fare duelli con quelli più grossi per sentirmi più forte anche io. Ho avuto la fortuna di vivere in posti dove lui è passato, ci sono tracce di Gianluca ovunque: sul campo ci segni evidenti, frasi sui muri e frasi che lui ha detto anche a me. Una volta l’ho incontrato, c’era questo trascorso di amichevoli giocate contro, si ricordava di tutto. Mi ha chiesto ‘Come va?’. Prima che finissi di rispondere mi ha detto ‘Tu hai le soluzioni per far fronte a tutte le cose che ti mettono con le spalle al muro’.

Da lì si è capita la grandezza, non voleva vedermi nei panni di quello debole, mi ha rassicurato“. Bravo, esperto, carismatico a modo suo, diretto, appassionato, dentro la parte, ispirato: queste e tante altre cose è mister Luciano Spalletti, tecnico da Juve e che il club bianconero, per tornare ad alti livelli, dovrebbe, al più presto blindare con un contratto di prospettiva, no?

Stefano Mauri