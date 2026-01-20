Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino: “E’ stato uno dei grandi maestri della moda. Ci ha fatto sognare”

L'imprenditrice di Cremona, passata la tormenta giudiziaria, può pensare solo alla sua ripartenza

“Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa”. Così all’Adnkronos l’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni, influencer e addetta ai lavori, a modo suo ha ricordato il grande stilista Valentino, morto lunedì 19 gennaio all’età di 93 anni. “È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale”, prosegue la Ferragni e conclude, Con la sua visione ha definito un’idea di eleganza senza tempo, rendendo l’Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro”.blank

Ah proposito, nei giorni scorsi, Chiara Ferragni, via social così ha iniziato un lungo post per spiegare la fine dei suoi grattacapi finanziari, nel caso del Pandoro Gate:

“Il mio procedimento si è chiuso con un proscioglimento. Il giudice ha stabilito che non c’erano nemmeno i presupposti per un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale. Ed è giusto partire da qui”. Ecco quel che conta per lei ora è proprio questo: ripartire. E, anche se nessuno le farà sconti, beh… si merita una giusta ripartenza l’influencer cremonese…

