Emma Marrone ricorda Ornella Vanoni: “Mi ha insegnato a non finire mai nella vita”

A modo suo, una fantastica, ispirata Emma ha dedicato all’immensa Ornella Vanoni, un tributo sincero, vero e commovente, durante Ornella Senza Fine, lo speciale costruito attorno alla sua musica e alla sua figura condotto da Fabio Fazio.

Sì, dopo l’esibizione cantando “Imparare ad Amarsi”, Emma Marrone si è fermata su quelle parole che Ornella le aveva detto una sera, in una delle loro mitiche cene, col tono confidenziale e ironico che la apparteneva, rendendola unica: “Bimba mia, impara nella vita non finire mai”. Una frase questa, per invitarla a vivere sempre con passione e curiosità. “L’ho capito anni dopo”, ha sottolineato Emma, trasformando la battuta di Ornella Vanoni in un insegnamento.

E nel racconto è emerso un aspetto che dice molto di Ornella senza bisogno di aggettivi: la complicità, i riti condivisi, quel modo di fare comunità attraverso la leggerezza. “Ci accomunavano cose che non si possono dire in tv”, ha detto sorridendo la cantante, prima di citare gli “aperitivini abbondanti con lo Champagne”.

Stefano Mauri