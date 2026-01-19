Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

E’ una Juventus senza giocatori da Juve? Per il tifoso Ezio Greggio sì. Mister Luciano Spalletti e Yildiz i fuoriclasse

Il calciomercato bianconero sta entrando nel vivo. Senza rinforzi difficile la qualificazione in Champions League

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Gennaio 2026
“Non ho visto la Juventus perché ero impegnato a lavorare in teatro. Ho visto gli highlights. Abbiamo Spalletti un allenatore top, ha cambiato il gioco e la mentalità della squadra ma non può fare miracoli. Abbiamo un fuoriclasse come Yildiz che non può tirarci fuori da solo dai problemi. Non abbiamo punte, abbiamo tanti giocatori non da Juve, mediocri e/o scarsi, i nomi li conoscete come me. Paghiamo anni di errori nelle campagne acquisti… anche dirigenziali. Impossibile avere ambizioni. Comunque”. blank

Così, dopo la vittoria, di misura, del Cagliari, contro la Juve, via social ha postato l’attore e juventino Rock Ezio Greggio. Intanto, nei giorni scorsi è arrivata pure la prima apertura da parte del Crystal Palace alla partenza del cannoniere transalpino. E adesso, la Juve e Jean-Philippe Mateta proveranno a convolare a giuste nozze subito. E nel mirino del Deus Ex Machina bianconero Damien Comolli ci sono sempre Federico Chiesa, Daniel Maldini, il terzino destro del Verona Rafik Belghali e lo spagnolo, stesso ruolo del veronese, Oscar Mingueza. Ah … al momento, con Yildiz, l’unico fuoriclasse della Vecchia Signora e mister Luciano Spalletti. 
Tag
ezio greggio Juve Juventus Luciano Spalletti
