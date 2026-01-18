Notizie flashSocial Starsocietà

Uomini di e con panza? Hanno sostanza e fascino. Lo dice pure la modella Ines Trocchia

Bella e diretta, quando parla, l’influencer e fotomodella non è mai banale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Gennaio 2026
“L’uomo di oggi? Direi di lanciare un appello: basta uomini depilati, basta uomini palestrati. A noi donne non interessa vedervi sempre lisci e in palestra, guardiamo altre cose. Basta con lo stereotipo dell’uomo super palestrato e super palestrato. I peli ci piacciono, teneteveli. Piacciono gli uomini virili, a noi la pancia piace, meglio un uomo con la pancia che ci fa ridere ma sa come prenderci di uno eccessivamente fissato con la palestra che è concentrato così tanto su sé stesso da non esserlo su di te”.

 

Proprio così, nei giorni scorsi, si è espressa,Ines Trocchia, modella e influencer nata a Nola, in provincia di Napoli, meraviglia italiana che sta per tornare sulle pagine di Playboy Usa intervenendo nel corso de “I Lunatici”; format cult di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

