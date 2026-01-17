Emma Marrone torna in TV da Maria De Filippi e ricorda il babbo via social. E “L’amore non mi basta” va forte

“Nel 2016. Tu eri ancora con noi. E io potevo sentirmi ancora piccola”.
Così ha postato via social, a commento di una bela foto che la vede in compagnia di sua mamma e dell’amato papà, purtroppo scomparso tempo fa, Emma Marrone: artista straordinaria e Donna in gamba. Intanto, con modalità e tempi diversi, Stefano De Martino ed Emma Marrone sono tornati insieme in tv.
A riunirli è, ancora una volta, Maria De Filippi, che li ha voluti ospiti a C’è posta per te. Ah … la canzone di Emma “L’amore non mi basta”, tornata in auge grazie a Tik Tok va sempre fortissimo e sta ottenendo ancora un meritatissimi successo.
Stefano Mauri
