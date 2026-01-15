MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è fortissima anche perchè ha il dono dell’autoironia e della sana leggerezza

Il 2026 per la cantautrice dalla voce che graffia sarà a tutta musica

Stefano Mauri 15 Gennaio 2026
73
Emma Marrone?

Oltre a essere una straordinaria artista, una cantautrice dalla voce che graffia, sostanzialmente è una Donna normale che, non se la tira, vive la sua vita di tutti i giorni e, soprattutto, sa ridere di se stessa con la giusta autoironia e leggerezza.

E l’ultima carrellata di foto sui social ne è la prova: negli scatti indossa un particolarissimo passamontagna con le corna ed ha accompagnato le varie fotografie con la seguente frase: “Io ci provo a essere una ragazza seria”. Finito alla grande il 2025, con le sue due canzoni: “Brutta Storia” e “L’amore non mi basta” sugli scudi,  Emma Marrone va forte e ha iniziato alla grandissima, passando pure in sala di registrazione, il suo 2026.

Stefano Mauri

Tag
Emma emma marrone
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
