Emma Marrone è fortissima anche perchè ha il dono dell’autoironia e della sana leggerezza

Emma Marrone?
Oltre a essere una straordinaria artista, una cantautrice dalla voce che graffia, sostanzialmente è una Donna normale che, non se la tira, vive la sua vita di tutti i giorni e, soprattutto, sa ridere di se stessa con la giusta autoironia e leggerezza.
E l’ultima carrellata di foto sui social ne è la prova: negli scatti indossa un particolarissimo passamontagna con le corna ed ha accompagnato le varie fotografie con la seguente frase: “Io ci provo a essere una ragazza seria”. Finito alla grande il 2025, con le sue due canzoni: “Brutta Storia” e “L’amore non mi basta” sugli scudi, Emma Marrone va forte e ha iniziato alla grandissima, passando pure in sala di registrazione, il suo 2026.
Stefano Mauri
