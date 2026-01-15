Notizie flashSocial Starsocietà

Chiara Ferragni, riparte dalla fine: “In tanti sono spariti. Ma vedo sempre il bello”

Si è chiuso positivamente, col suo proscioglimento, il caso giudiziario del Pandoro Gate

Chiara Ferragni,

dopo il proscioglimento da ogni accusa nel processo che, insieme ad altri, la vedeva indagata ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Ecco i passaggi più significativi della sua chiacchierata mediatica.

“Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa. Sono un’eterna positiva, cerco sempre di vedere il bello. Adesso pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni.  Cosa ha provato quando si è separata da suo marito Fedez?
C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo.

Fedez

Chi le è stato vicino?
La mia famiglia, mia mamma, i miei cari amici, gli avvocati. Le tante persone che mi si avvicinavano, mi raccontavano le loro cose, mi dicevano Stai tranquilla, vedrai che la giustizia alla fine viene fuori. Si è sentita tradita?
Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono”.

Archiviata la pagina giudiziaria dal capitolo della sua nuova vita, Chiara Ferragni, imprenditrice di Cremona, merita adesso di ripartire, anche se nessuno, (chissà perché?) le farà mai sconti.

 

Stefano Mauri

