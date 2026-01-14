MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Elodie (bellissima e sognante) in vacanza in Thailandia, lontana da Andrea Iannone, “paparazzato” in Franciacorta

Divertimento, natura, mare e relax per l'artista, insieme a un bel gruppo di amiche

14 Gennaio 2026
Scatta la passione, come si chiede la versione On Line del quotidiano Libero, tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales? Boh. I due comunque, sono stati ‘pizzicati’ dai paparazzi legati al settimanale “Chi” insieme fuori da un hotel in Franciacorta ed è subito scoppiato il gossip. Il pilota motociclistico sembra sempre più distante da Elodie, mentre l’attrice spagnola arriva dalla chiacchieratissima rottura con Raoul Bova: ergo, belli, liberi e appassionati di vita possono fare quel che vogliono, no?

Intanto Elodie: bellissima e serena, dopo mesi trascorsi sotto i riflettori e un tour che l’ha portata in giro per l’Italia, si sta concedendo una pausa in Thailandia: un meraviglioso viaggio tutto al femminile insieme a un gruppo ristretto di amiche. Tra loro c’è anche Franceska Nuredini, ballerina pazzesca e volto noto dell’ultimo tour nei palazzetti. Le immagini condivise sui social, ha bene evidenziato la redazione On Line di Vanity fair, raccontano una vacanza fatta di street food assaggiato per strada, risate tra una passeggiata e l’altra, incursioni nella natura tropicale e momenti di relax per tirare il fiato dopo il ritmo serrato degli ultimi mesi.

 

Stefano Mauri

andrea iannone Elodie Franceska Nuredini
Stefano Mauri

