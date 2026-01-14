Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa: “Sono molto felice e’ finito un incubo”

Quindi Chiara Ferragni, imprenditrice digitale cremonese, è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata. tarda mattinata, uscendo dal palazzo di Giustizia milanese, la Ferragni si era detta fiduciosa, serena e tranquilla, in merito al cosiddetto Pandoro Gate che la vede coinvolta. Nel pomeriggio è arrivata la decisione dei giudici che assolve la Ferragni dalle accuse che la riguardavano. “Sono molto felice, è finito un incubo”. Queste le prime parole di Chiara Ferragni, commossa, dopo essere stata prosciolta per il “Pandoro-Gate”. “Ringrazio i miei avvocati e i miei follower che, per due anni, mi hanno sostenuta fino a qui – ha aggiunto l’imprenditrice cremonese dinanzi ai tanti giornalisti in tribunale, chiudendo così: – Siamo tutti commossi, grazie ai miei avvocati e ai miei followers”.



E adesso Chiara può guardare al futuro senza guardarsi indietro.

Stefano Mauri