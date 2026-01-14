MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa, meravigliosa “Esibizionista” in Giappone

La cantautrice ligure sta passando qualche giorno di relax

Ricordate quando Annalisa, nei giorni scorsi, aveva mostrato ai suoi follower il nuovo tatuaggio, con il post su Instagram, poi diventato subito virale? Ebbene, il tattoo in realtà era finto. blankA dare l’annuncio è stata la stessa Annalisa, commentando alcune sue fotografie postate dal Giappone, dove si trova per una breve vacanza. E giustamente, pure a questo giro, la cantante non ha trattenuto il suo lato più “Esibizionista”, come specificato dall’artista nella didascalia, pubblicando sensualmagici e sognanti video che la ritraggono nuda, nella vasca da bagno, in un tour di vedo, non vedo che, incantano e non stancano.Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
