Annalisa, meravigliosa “Esibizionista” in Giappone

Ricordate quando Annalisa, nei giorni scorsi, aveva mostrato ai suoi follower il nuovo tatuaggio, con il post su Instagram, poi diventato subito virale? Ebbene, il tattoo in realtà era finto. A dare l’annuncio è stata la stessa Annalisa, commentando alcune sue fotografie postate dal Giappone, dove si trova per una breve vacanza. E giustamente, pure a questo giro, la cantante non ha trattenuto il suo lato più “Esibizionista”, come specificato dall’artista nella didascalia, pubblicando sensualmagici e sognanti video che la ritraggono nuda, nella vasca da bagno, in un tour di vedo, non vedo che, incantano e non stancano.Stefano Mauri
