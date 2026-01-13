MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è una di noi e canta la vita. Per questo “L’amore non mi basta” e le alte sue canzoni sono gemme che restano

In sala di registrazione, Emma sta scrivendo nuove canzoni

La cantautrice, ma soprattutto “Femme Fatale” (dal titolo di una sua canzone) e Regina del Pop Emma Marrone: brava, rinnovata, carismatica, bellissima e ispirata ha il tocco e, soprattutto, canta la vita.

Per questo, le sue canzoni, tipo, solo per fare un nome: “L’amore non mi basta” sono sempre attuali, anche a distanza di anni. Intanto, “Brutta Storia”, il suo malincomagico brano, uscito lo scorso mese di ottobre e scritto, con e per Emma Marrone da Olly e Juli, va fortissimo.

Emma sta scrivendo nuove canzoni e, l’ispirazione, con una bella bottiglia di Pinot Nero, cantina Pfitscher, indubbiamente si evolve meglio. Chapeau a Emma, una di noi.

 

Emma emma marrone L’Amore non mi basta
