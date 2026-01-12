Una Juve travolgente rifila 5 gol alla Cremonese. La cura Luciano Spalletti prosegue bene

È praticamente pronta l’offerta al Liverpool per Federico Chiesa: già nelle prossime ore arriverà la comunicazione ai Reds sulle intenzioni formali dei bianconeri, chiamati ad alzare inevitabilmente la posta per rispondere alle richieste degli inglesi.
La formula del prestito rimarrà invariata, si lavora però sulla trasformazione del diritto di riscatto in obbligo. Così hanno scritto sulla versione On Line di Tuttosport. Intanto, sul campo, la Juve ha battuto per 4 reti a 0 la Cremonese. I marcatori bianconeri? Eccoli: Bremer, David, Yildiz, autorete di Terracciano e McKennie, il tuttocampista speciale di mister Luciano Spalletti. Tutto facile per la Juve? Ko troppo pesante per la Cremo? Non tutte le decisioni arbitrali hanno convinto? Ci sta tutto, ma l’avvento di Spalletti alla Juventus ha giovato assai.
Stefano Mauri