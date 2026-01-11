Emma Marrone in sala di registrazione. Nuova canzone in arrivo?

Cosa sta facendo di bello, in questo primo scorcio, freddo di gennaio, Emma Marrone ? Ebbene, ripresasi da una brutta influenza, Emma si è fiondata in sala di registrazione per registrare una nuova canzone.
Intanto, “Brutta Storia” e la sempreverde “L’amore non mi basta”, viaggiano sempre forte, o meglio, fortissimo, con Emma Marrone sempre più protagonista, a modo suo, con passione, carisma, pathos e magia, della musica popolare italiana. E non a caso, Carlo Conti le ha provate tutte, invano, per averla al Festival di Sanremo 2026.
Stefano Mauri
