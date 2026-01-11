MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone in sala di registrazione. Nuova canzone in arrivo?

Sarà un 2026 intenso e ricco di musica per Emma

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Gennaio 2026
67
blank

Cosa sta facendo di bello, in questo primo scorcio, freddo di gennaio,  Emma Marrone ? Ebbene, ripresasi da una brutta influenza, Emma si è fiondata in sala di registrazione per registrare una nuova canzone.

blank
Intanto, “Brutta Storia” e la sempreverde “L’amore non mi basta”, viaggiano sempre forte, o meglio, fortissimo, con Emma Marrone sempre più protagonista, a modo suo, con passione, carisma, pathos e magia, della musica popolare italiana. E non a caso, Carlo Conti le ha provate tutte, invano, per averla al Festival di Sanremo 2026.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Gennaio 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie