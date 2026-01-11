MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa? Si fa capire alla grande, e… soprattutto emoziona e coinvolge tutti con l’Esibizionista

Amedeo Minghi protagonista sui social con un post non banale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Gennaio 2026
92
blank

Amedeo Minghi contro Annalisa? Ma no, semplicemente il cantautore italiano, probabilmente per un malinteso è finito al centro delle polemiche sui social per un commento rivolto alla collega Annalisa. Il musicista ha espresso il suo parere sotto un video in cui la cantante si esibisce sulle note di ‘Piazza San Marco’, il duetto con Marco Mengoni. Cosa ha scritto Minghi riferendosi ad Annalisa? “Ma che dice?? Io non capisco quello che canta”.
blank

E il commento, inevitabilmente, ha scatenato diverse reazioni sui social. Ah… comunque, il video con la canzone di Annalisa e Mengoni, ha ricevuto tanti commenti positivi e apprezzamenti da parte dei fan e dei colleghi. Chissà cosa voleva dire o a che pensava Minghi, quando ha postato il suo commento? Oppure, astutamente cercava visibilità in questi tempi socialmoderni. 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Annalisa
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Gennaio 2026
92
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie