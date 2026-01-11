Annalisa? Si fa capire alla grande, e… soprattutto emoziona e coinvolge tutti con l’Esibizionista

Amedeo Minghi contro Annalisa? Ma no, semplicemente il cantautore italiano, probabilmente per un malinteso è finito al centro delle polemiche sui social per un commento rivolto alla collega Annalisa. Il musicista ha espresso il suo parere sotto un video in cui la cantante si esibisce sulle note di ‘Piazza San Marco’, il duetto con Marco Mengoni. Cosa ha scritto Minghi riferendosi ad Annalisa? “Ma che dice?? Io non capisco quello che canta”.



E il commento, inevitabilmente, ha scatenato diverse reazioni sui social. Ah… comunque, il video con la canzone di Annalisa e Mengoni, ha ricevuto tanti commenti positivi e apprezzamenti da parte dei fan e dei colleghi. Chissà cosa voleva dire o a che pensava Minghi, quando ha postato il suo commento? Oppure, astutamente cercava visibilità in questi tempi socialmoderni.

Stefano Mauri