Emma Marrone, già da piccola rubava la scena davanti alla telecamera

“Era già tutto previsto. Ciao signora telecamera. Meme since ‘84”. Così,a corredo di un bel video che la vede, bambina, dinanzi a una telecamera artigianale: per la serie, buon sangue non mente ed era già un po’ tutto previsto, nelle scorse ore ha postato Emma Marrone, Regina del Pop italiano, guarita dall’influenza Intanto, Dagospia ha postato quanto segue:



“Con l’aiuto del TikTok calcio, il suo brano ‘L’amore non mi basta’ dopo anni vola nelle classifiche musicali. Emma sta vivendo un momento d’oro e già in autunno Carlo Conti aveva cercato di convincere la cantante di ‘Amici’ a tornare in gara a ‘Sanremo 2026’ Marrone, dopo una breve riflessione, ha declinato l’invito” .



Ebbene, se Emma Marrone ha gentilmente declinato l ‘invito di tornare in gara all’Ariston, beh avrà avuto i suoi buoni motivi, no?

Stefano Mauri