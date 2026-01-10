MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone, già da piccola rubava la scena davanti alla telecamera

E tutti balliamo e cantiamo ancora “L’amore non mi basta”

Stefano Mauri 10 Gennaio 2026
67
“Era già tutto previsto. Ciao signora telecamera. Meme since ‘84”. Così,a corredo di un bel video che la vede, bambina, dinanzi a una telecamera artigianale: per la serie, buon sangue non mente ed era già un po’ tutto previsto, nelle scorse ore ha postato Emma Marrone, Regina del Pop italiano, guarita dall’influenza Intanto, Dagospia ha postato quanto segue:

“Con l’aiuto del TikTok calcio, il suo brano ‘L’amore non mi basta’ dopo anni vola nelle classifiche musicali. Emma sta vivendo un momento d’oro e già in autunno Carlo Conti aveva cercato di convincere la cantante di ‘Amici’ a tornare in gara a ‘Sanremo 2026’ Marrone, dopo una breve riflessione, ha declinato l’invito” .

Ebbene, se Emma Marrone ha gentilmente declinato l ‘invito di tornare in gara all’Ariston, beh avrà avuto i suoi buoni motivi, no?

Stefano Mauri

Tag
Emma emma marrone L’Amore non mi basta
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

