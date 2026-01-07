Mister Luciano Spalletti fuoriclasse della Juve. David e Miretti in gol

L’allenatore bianconero Luciano Spalletti ha parlato anche a Sky Sport dopo la bella vittoria della Juve contro il Sassuolo: “Soddisfazione? Sì, c’è questa conferma della partita che avevamo giocato contro Lecce. Per quella che è stata la mole, per quella che è stata la forza di gestire la partita nel primo tempo, un 1-0 venuto fuori da un tiro deviato non è che confermi che abbiamo fatto grandi passi in avanti. Però poi, nella ripresa abbiamo continuato. Abbiamo pressato bene la loro costruzione senza mai concedergli la libertà di giocare. Miretti?

Secondo me stanno facendo bene in mezzo al campo, poi avevamo fatto la scelta di giocare con questo 3-4-3 e di centrocampisti ce ne puoi mettere sempre due, ma lui avrebbe meritato più spazio. È un ragazzo perfetto, umile, una professionalità, un perbenismo top. Per cui ci ha fatto vedere e ci mette sicuramente in difficoltà quando fa delle prestazioni del genere”. L’abbraccio al gol di David? Quell’abbraccio era perché questi due giorni abbiamo un po’ giocato dentro lo spogliatoio con tutto quello che c’era passato e piovuto addosso. Per cui si era detto: ‘tutti ad abbracciare David quando farà gol, perché tanto la prossima partita fa gol’. Per cui, per stare al gioco, sono andato anche io. Mi hanno tirato degli scopaccioni e mi hanno dato anche dei calci per cui la prossima volta non vado più, anche se ci mettiamo d’accordo”.

Stefano Mauri