“L’amore non mi basta” è una canzone che resta e ritorna. E una volta, Emma Marrone la cantò bevendo un Gin and Tonic

Victoria Cabello quindi è arrivata con “Fuori di Cabello“, un nuovo podcast dedicato alle sue interviste, disponibile anche su YouTube. Nelle scorse ore, la Cabello ha pubblicizzato il suo nuovo progetto pubblicando, sui suoi canali social una breve clip che mostra anche una parte dell’intervista ad Emma Marrone e, in particolare, una domanda della conduttrice che ha letteralmente spiazzato la cantante. Eccola: “Vediamo quanto sei preparata sull’argomento. Quanto sei brava a letto da uno a Stefano De Martino che è dieci?“, chiede Victoria Cabello ad Emma. Nonostante l’evidente imbarazzo creato da una domanda del tutto inattesa, la cantante risponde senza pensarci due volte: “Ma io che c***o ne so, mi scusi“. Questo intanto, aspettando nuove canzoni dopo l’uscita di “Brutta Storia”, beh è momento molto positivo e florido per la carriera di Emma Marrone, il cui brano L’amore non mi basta, pubblicato nel 2013, è tornato in classifica nelle ultime settimane arrivando addirittura in cima ai brani più ascoltati in streaming su Spotify e classificandosi al primo posto nella Top 50. Un grandissimo ritorno merito della Generazione Z che ha fatto riesplodere il brano con un trend nato spontaneamente su TikTok. Una volta tra l’altro, nel suo tour dell’autunno 2023 nei club, cantando questa canzone, Emma scese dal palco per gustarsi un bel Gin and Tonic: Chapeau! Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.