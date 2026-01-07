Chiara Ferragni smentisce i sussurri su un possibile nuovo amore

“Chiara Ferragni non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore né arbitro né tantomeno ha un “nuovo amore”. Questa la smentita dell’imprenditrice arrivata a seguito dei rumors su un ipotetico nuovo fidanzato, arrivata tramite il suo staff. Chiara Ferragni, insieme alla sorella Valentina e ad amici
ha scelto la Colombia per ricaricare le pile a Capodanno.
E si è innamorata del paese sudamericano e dei suoi incredibili colori: ha trascorso una bella vacanza all’insegna del relax e dell’avventura, tra nuotate, partite a basket e passeggiate, alla scoperta di nuovi luoghi da sogno.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.