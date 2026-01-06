Ma l’ex direttore generale della Juve Cristiano Giuntoli ha fatto bene o male, in bianconero?

Ricordate? Cosi’, accolto alla grande dai suoi vecchi tifosi, l’ex difensore della Juve Danilo aveva parlato coi media, prima del match tra Juve e Lecce: “Per lavorare nel calcio dentro e fuori ci sono i livelli. Voglio ringraziare Chiellini e i dirigenti che in questo momento hanno preso in mano la situazione e secondo me hanno più lucidità nel risolvere le situazioni. Lavorare alla Juventus non è facile e non è per tutti. E quindi sono tornato qua volentieri perchè mi fa molto piacere essere qui con la mia gente, in un campo dove ho vissuto tante emozioni. La Juventus è dove ho imparato a giocare veramente a calcio per una maglia, per i tifosi, i dipendenti e tutti quelli che fanno parte di questo mondo. Non è scontato e vuol dire tanto”.

Indirettamente, in un dialogo col direttore del quotidiano Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è arrivata la versione dell’ex Deus Ex Machina juventino Cristiano Giuntoli: “Nico Gonzalez sta facendo benissimo all’Atlético, forse non mi ero sbagliato. Soltanto un anno, non ho avuto il tempo per lavorare e ho pagato l’infortunio di Bremer. Lo sai che Alberto Costa lo voleva il City? Avevo riordinato i conti. Sono arrivato che perdevano 300 milioni, ora sono a meno 58. L’età media è passata da 30 a 25”.

Stefano Mauri