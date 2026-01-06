Dusan Vlahovic è già del Milan? E la Juve vince bene a Sassuolo

“Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Dusan Vlahovic a giugno”: la notizia clamorosa arriva dall’emittente TeleLombardia, che nel corso del programma QSVS condotto dal direttore Fabio Ravezzani ha dato per certo l’arrivo del centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juventus e libero di accasarsi a partire dal primo febbraio a parametro zero in un’altra squadra, dopo aver guadagnato quasi 12 milioni di euro netti nell’ultima stagione a Torino.
Intanto sul campo, la Juve ha battuto il Sassuolo per 3 reti a 0, conquistando 3 punti grazie a una bella prestazione.
Stefano Mauri
