Chiara Ferragni, bella che balla da sola, conquistata dalla magia colorata della Colombia

“Se il 2025 ha amato il color burro, il 2026 si innamora del bianco Cloud Dancer. È un bianco che ricorda il colore delle nuvole, perfetto per le stagioni calde, ma diventa il vero protagonista delle stagioni invernali. Chiara Ferragni non ha atteso il nuovo anno e ha già sfoggiato i suoi look total bianco dalla montagna alle strade di Milano. Questo colore è il nuovo neutro che ha già conquistato gli armadi delle vip”.

Così, parlando di mode e tendenze, scrivevano quelli di Leggo, nei giorni scorsi. Nel frattempo, Chiara Ferragni, è volata e tornata in Colombia e, letteralmente, si è innamorata del meraviglioso, colorato, straordinario e magico paese sudamericano.

Stefano Mauri