Tre anni fa se ne andava, troppo presto, il grande Gianluca Vialli. Bella persona che manca un sacco a tutti

Tre anni fa ci lasciava Gianluca Vialli. E il dolore, per la sua perdita, è ancora forte. StradiVialli è stato un’icona, un simbolo, una grande e bella persona. Ed ha lasciato il segno ovunque: alla Sampdoria dove è esploso, protagonista assieme ad una squadra irripetibile di un’epica cavalcata verso il successo che lo ha portato a vincere uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Alla Juventus con cui ha conquistato un altro Scudetto, una Coppa Uefa e un’indimenticabile Champions League.

Al Chelsea, dove è stato sia giocatore che allenatore e dove la sua foto giganteggia nella Hall of fame del club londinese con il quale si è portato a casa una Supercoppa Europea, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega e un’altra Coppa Uefa. E ovviamente alla Cremonese, il team con cui ha iniziato a fare sul serio e che oggi, con un bel posto riportante la fotografia che vedete in pagina, lo ha ricordato. Era davvero un grande Gianluca Vialli, peccato se ne sia andato troppo presto.

Stefano Mauri