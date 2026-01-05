Anche nel 2026, “Esibizionista”, il successone di Annalisa, piace un sacco

Quindi, per la seconda volta consecutiva, la traccia numero quattro dell’album “Ma io sono fuoco” si è piazzata al numero uno della classifica EarOne. Negli ultimi sette giorni, la canzone ha guadagnato 18 posizioni, raggiungendo il terzo gradino della top 10 dei singoli della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). E per Annalisa, come lei ha scritto via Instagram, questo è solo l’inizio: “Grazie esibizionistiii. Il 2026 è appena cominciato. Grazie a tutti”.

Nella prossima primavera, la cantante sarà impegnata con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”, un nuovo tour nei palasport d’Italia che partirà ad aprile e proseguirà fino a maggio. La tournée segue il successo di “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”. Insomma, il 2025 è stato un successone per Annalisa e, la nuova annata è partita nel migliore dei modi.

Stefano Mauri