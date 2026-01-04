La Juve gioca, il Lecce fa la sua partita e porta a casa il pareggio

Quindi un anno dopo l’addio forzato alla Juventus, l’ex capitano Danilo, sabato 3 gennaio e’ tornato a Torino, per salutare i tifosi dell’Allianz Stadium prima del fischio d’inizio della gara contro il Lecce. Il brasiliano non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa per la separazione con il club juventino, a causa di un rapporto mai sbocciato con Thiago Motta e della politica di ringiovanimento e riduzione dei costi portata avanti dall’ex dt Giuntoli. “Devo ringraziare Chiellini e i dirigenti attuali, che hanno più lucidità nel risolvere le situazioni: lavorare nella Juve non è per tutti, anche nel calcio ci sono i livelli”.



Che partita è stata quella della Vecchia Signora contro i giallorossi salentini? Un pareggio che grida vendetta, con la Juve che ha giocato, senza trovare i tre punti. E se è vero che una partita storta può capitare a qualsiasi attaccante, e’ altrettanto vero, come ha riportato Tuttosport, che sono sei mesi che le prestazioni di David e Openda, (comprati con gli algoritmi?), non sono proprio dritte. E l’insensato rigore del canadese e il grossolano errore del belga nel finale costano due punti pesanti alla Juventus, hanno disegnato insieme alla leggerezza difensiva di Cambiaso), un risultato assurdo, del tutto incoerente con quanto visto in campo. E se c’è un’indubbia componente di sfortuna, questa si mescola a un problema strutturale di questa Juve, che per i due attaccanti spende 20 milioni lordi di ingaggi e ha speso 55 milioni di commissioni e cartellino.

Stefano Mauri