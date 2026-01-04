Emma Marrone è immensa e le sue canzoni fanno sempre tendenza, come “L’amore non mi basta”l

Emma Marrone è sempre sul pezzo, avanti e … attualissima.E riporta il web: “Sale ancora (+7) e conquista la vetta dopo 5 settimane di corsa. Etichetta Universal, piglio pop dritto al punto e un traino notevole sul catalogo: nella chart album rientra anche Schiena (new), segno che l’effetto Emma sta funzionando su tutti i fronti. Regina di inizio 2026 con un piccolo miracolo: L’amore non mi basta, infatti, è un brano uscito 13 anni fa ed sta vivendo una seconda giovinezza dopo essere diventato virale grazie ad alcuni video su TikTok.



Emma Marrone ha fatto festa sul web dicendo: È avvenuto il miracolo!!”. Insomma, Chapeau alla Regina del Pop, in testa alle classifiche FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) con un brano uscito tempo fa. E l’anno appena iniziato la vedrà protagonista con nuove canzoni.

Stefano Mauri