Chiara Ferragni riparte dalla Colombia e da se stessa

Il 2025, come hanno scritto su Leggo, e’ stato un anno di ripartenza, ma difficile, segnato da processi giudiziari, ritorni di fiamma, crisi sentimentali e gossip costanti, per l’imprenditrice digitale di Cremona.
E il viaggio in Colombia, a Medellín mah, sembrerebbe offrire a Chiara Ferragni l’opportunità una pausa di riflessione e forse l’inizio definitivo di una nuova pagina; si’, tra esperienze locali, fotografie e… cuori nascosti nell’ombra dei social, in territorio colombiano, coi suoi amici Chiara Ferragni : serena e felice, sta magari pensando a una sorta di nuova vita e ripartenza, no? Sicuramente tornerà in Italia per un 2026 di svolta alla grandissima, più determinata, bella e consapevole che mai. E ripartirà da sé stessa. Scommettiamo?
Stefano Mauri