Achille Lauro ringrazia tutti per il meritato e incredibile successo

“Per tutta la vita ho aspettato un anno come questo. Tutta la vita. Ringraziarvi non basterebbe. Anche se non mi faccio vedere spesso qui, voglio dirvi quanto è grande quello che provo per voi. Il 2026 è il nostro anno ed il vero inizio della nostra grande storia d’amore. Vi amo con tutto me stesso famiglia, vi auguro che questo 26 vi porti tutto ciò che sognate. Ci vediamo negli Stadi e nei palazzetti. Per sempre vostro. Per sempre noi. Incoscienti Giovani”



Così ha postato via social, recentemente, Achille Lauro, artista straordinario. E senza dubbio, nelle ultime canzoni di successo dell’artista italiano, Davide Simonetta: autore, compositore, produttore e arrangiatore di Bagnolo Cremasco, alla grande ci ha messo arte, cuore e passione.

Stefano Mauri